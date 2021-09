Primeiro o empréstimo obrigacionista, depois a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a seguir o fecho do mercado de transferências. A seguir à convulsão que assolou o Benfica no seguimento da detenção de Luís Filipe Vieira no âmbito da operação Cartão Vermelho, que levaria depois o antigo líder a apresentar a demissão de todos os cargos que ocupava nos encarnados entre clube, SAD e demais sociedades participadas, a equipa que passou a ser liderada por Rui Costa foi tentando arrumar a casa entre as questões mais pendentes. Próximo passo? A demissão em bloco de todos os membros dos órgãos sociais.

Logo no primeiro dia a seguir ao fecho do mercado, num 31 de agosto marcado não só pela oficialização da contratação de Valentino Lázaro mas também pelas várias cedências a título temporário de jogadores que não entravam nas contas de Jorge Jesus (e uma rescisão, a de Samaris), todos os dirigentes da Direção, da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar reuniram-me no Estádio da Luz para definirem este timing para a queda em bloco, sendo cada vez mais certo o cenário de eleições ainda em outubro.

Em atualização