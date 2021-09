Já foi revelado o cartaz do Iminente, festival multidisciplinar que tem Vhils (Alexandre Farto) como um dos curadores e que este ano realiza-se na zona oriental de Lisboa, na Matinha (em Marvila), nos dias 7, 8, 9 e 10 de outubro — e não de 23 a 26 de setembro, como inicialmente previsto e anunciado.

O festival, que promete apresentar propostas nas áreas de “artes visuais, instalações, cinema, conversas e música” — e cujas últimas edições com público aconteceram noutra localização, no Panorâmico de Monsanto —, tem um cartaz alargado sobretudo na área da música, com mais de 40 concertos e DJ sets programados.

Estão previstas atuações, desde logo, do histórico grupo norte-americano de hip-hop Slum Village — fundado por Baatin, J Dilla e T3, sendo o último o único fundador ainda vivo —, do emblemático produtor norte-americano Daniel Alan Maman, mais conhecido pelo nome artístico The Alchemist, e da Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, banda de que faz parte o músico e cineasta sérvio Emir Kusturica.

Do cartaz fazem parte ainda inúmeros músicos nacionais de relevo, como o rapper e cantor Plutonio, a fadista e cantora Ana Moura, o músico, compositor e cantor Jorge Palma, a cantora e rapper Nenny e o músico Dino D’Santiago.

Julinho KSD, Ricardo Toscano, Pretú (o nome artístico do rapper, compositor e cantor Chullage), David Bruno, Pedro Mafama, Pongo, Toty Sa’Med, Fogo Fogo e Eu.Clides são outros dos destaques do programa de concertos do festival Iminente.

Os DJ sets e live acts dançáveis serão garantidos por produtores e DJs como Branko, Yen Sung, DJ Ride, DJ Glue, RS Produções, Holly e Shaka Lion, estando ainda prevista uma apresentação por Batida (Pedro Coquenão) do projeto que o une a Luaty Beirão e que já resultou na edição de um disco lançado este ano: IKOQWE.

Os bilhetes para o festival serão colocados à venda a partir do dia 8 de setembro. A organização deixa um aviso: “Só temos 2500 bilhetes por dia”.⁠⁠