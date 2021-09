Depois de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter previsto “instabilidade atmosférica” para o primeiro dia de setembro, a Proteção Civil registou, até às 19h desta quarta-feira, um total de 170 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa, sendo que o distrito de Viseu foi o mais afetado.

Das 170 ocorrências, 70 dizem respeito a inundações, 18 a quedas de árvores, nove a movimento de massas, 14 a quedas de estruturas e 57 a limpezas de dia, segundo avançou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Observador. No total, foram mobilizados 621 operacionais e 202 veículos em Portugal continental para dar resposta às condições meteorológicas adversas.

Viseu foi seguramente o distrito onde se registaram mais ocorrências — um total de 77 —, seguido da Guarda (17), Porto (13) e Aveiro (11). No dia anterior, o IPMA tinha alertado para a “ocorrência de aguaceiros, por vezes de granizo, acompanhados de trovoadas e rajadas de vento”, deixando um total de 12 distritos em alerta amarelo.

A Proteção Civil confirma danos materiais em Viseu, com inundações em infraestruturas, na via pública e também em habitações. Não há, no entanto, registo de feridos.

Entretanto, alguns avisos foram atualizados, com a emissão de avisos laranja para precipitação para os distritos de Viseu, Aveiro e Santarém, os quais estão em vigor até às 21h. À exceção de Setúbal e de Faro, há avisos em vigor em todo o país.