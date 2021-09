O saldo é de 36 infrações, 56 advertências e uma notificação no espaço de 4 anos (2017-2020). Em causa está o incumprimento da obrigação de as empresas darem formação obrigatória aos seus trabalhadores e, apesar de as sanções serem poucas, as empresas que cumprem a lei estão longe de ser a maioria. A notícia é do Jornal de Notícias (conteúdo para assinantes).

Na última década, foi em 2017 que mais trabalhadores usufruíram das horas de formação obrigatória pagas pelas empresas. Os números são, ainda assim, baixos: só 21% das empresas (53.549) cumpriram a lei. O Código do Trabalho define que as empresas são obrigadas a dar um número mínimo de horas de formação aos seus trabalhadores e não fazê-lo é considerado uma contra-ordenação grave.

Segundo o JN, que cita a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), as 36 infrações registadas “correspondem uma moldura sancionatória mínima de 91,4 mil euros”.