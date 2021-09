A família do jornalista norte-americano Danny Fenster, detido pelo regime militar de Myanmar em maio, apelou à sua libertação no centésimo dia da sua detenção. O país asiático vive uma grave crise social desde o golpe de 1 de fevereiro, em que a junta militar derrubou o governo e tomou o poder.

It has been 100 days since the Myanmar junta detained Danny Fenster — for being a journalist. That's 100 days too long. His family is renewing its appeal for his release. https://t.co/hjZc1r12ez pic.twitter.com/q05xK96bAk

— Kenneth Roth (@KenRoth) September 1, 2021