O ministério da Administração Interna emitiu esta quarta-feira uma nota a informar que os passageiros que viagem do Brasil e do Reino Unido “deixam de estar sujeitos a um período de isolamento profilático na chegada a Portugal.” De acordo com o novo despacho, publicado em Diário da República a 31 de agosto, “continuam a ser permitidas viagens não essenciais de e para os EUA, passando também a permitir-se viagens não essenciais de e para o Brasil.”

As viagens não essenciais só são assim permitidas para os Estados-membros da União Europeia, EUA, Brasil e países e regiões adminsitrativas cuja situação epidemiológica está de acordo com recomendações da UE. Países como Israel, Macedónia, Montenegro, Líbano e Kosovo saem desta lista, deixando de ser possível fazer viagens não essenciais para estes Estados.

O Governo recorda que se consideram viagens essenciais aquelas que são “destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias.”

Mantém-se a exigência de certificado digital da UE ou testes PCR e antigénio para todos os cidadãos que pretendam viajar para Portugal. As medidas estão em vigor desde a meia-noite desta quarta-feira e até 16 de setembro, mas podem ser revistas a qualquer altura.