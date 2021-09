O Governo da Madeira vai reforçar a ajuda aos taxistas da região implementando uma segunda fase de um apoio excecional na ordem dos 500 mil euros, anunciou esta quarta-feira o secretário da Economia do arquipélago.

Este apoio é destinado à manutenção do serviço público de transportes em táxi na Madeira, tendo sido já pagos 400 mil euros aos profissionais do setor numa primeira etapa.

Para a segunda fase do apoio excecional “está reservado mais de meio milhão de euros”, disse Rui Barreto.

Falando na apresentação desta segunda etapa da medida, no Funchal, o governante explicou que os taxistas que concorreram à primeira podem voltar a solicitar a ajuda, que se estende agora também aos táxis de letra T, totalizando as ajudas atribuídas a cada caso 877,62 euros, na soma das duas candidaturas possíveis.

Rui Barreto recordou que na reunião do Conselho do Governo da Madeira realizada na passada semana foi aprovado que “nas duas inspeções periódicas que os motoristas de táxi têm de fazer com as suas viaturas no Centro de Inspeções, e que são obrigatórias por lei, apenas pagarão uma das inspeções”.

“É uma ajuda absolutamente merecida”, declarou, referindo-se às dificuldades resultantes da pandemia da Covid-19.

O governante também realçou o “contacto aberto e permanente” que tem existido com as associações deste setor, visando acompanhar a evolução da situação “num período absolutamente difícil, em que as áreas do turismo, da restauração e dos transportes, em que se incluem os motoristas de táxi, sofreram imenso, sem qualquer faturação”.

O presidente da direção da TáxisRAM, Paulo Pereira, confirmou a importância das medidas implementadas na região para ajudar os profissionais de táxi durante este período.

“O Governo Regional, a Secretaria Regional da Economia e, particularmente, o secretário da Economia têm acompanhado não apenas o setor dos táxis, como todos os outros que têm sido afetados pela pandemia”, disse.