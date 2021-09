Mais de 3,8 milhões de euros. É este o valor que a Câmara Municipal de Lisboa gastou em testes rápidos à Covid-19 entre o dia 31 de março, data em que arrancou com o programa Lisboa Protege a Saúde (de testagem gratuita em farmácias), e o passado dia 27 de julho, revela ao Observador fonte da autarquia lisboeta.

A capital do país foi o primeiro concelho a avançar com os testes grátis. Em quatro meses pagou mais de 245 mil unidades. A fatura é de 3.823.068 euros entre acordos com farmácias e laboratórios. O programa começou por ser limitado às pessoas com residência em Lisboa, que podiam fazer no máximo dois testes por mês. Mas rapidamente a autarquia levantou estas limitações e o programa foi alargado a qualquer pessoa e sem limite no número de testes.

O número de testes feitos foi-se alterando ao longo dos diferentes períodos da pandemia e consoante as medidas impostas pelo governo. Por exemplo, na altura em que uma cerca sanitária se ergueu à volta da Área Metropolitana de Lisboa AML, o número de testes aumentou exponencialmente.

Durante essas semanas, para sair da AML era necessário apresentar o certificado digital ou um teste negativo à Covid-19, pelo que aumentou a procura de testes antigénio nas farmácias lisboetas.

Depois de Lisboa, outras câmaras começaram também a subsidiar programas de testagem e o Governo anunciou, no final de junho, a comparticipação de testes em dezenas de farmácias em todo o país.

Governo lançou medida semelhante no dia 30 de junho

Desde essa altura e até ao final do mês de julho, o Estado gastou 1.439.469 euros, avança a Administração Central do Sistema de Saúde ao Observador. Este valor corresponde aos quase 144 mil testes antigénio que subsidiou por todo o país. Esta despesa diz respeito a dinheiro estatal, ou seja, não inclui os gastos feitos pelas autarquias pagaram testes aos munícipes, como é o caso de Lisboa.

Durante o mês de julho, o Estado gastou cerca de 46 mil euros por dia em testes antigénio. A medida tinha a validade de um mês, mas foi sendo renovada. Primeiro até ao final de agosto e, esta semana, foi estendida de novo durante mais um mês, até setembro.

Quanto custa cada teste?

É uma pergunta de duas respostas: o Estado paga no máximo 10 euros por cada teste rápido antigénio (TRAg); a câmara de Lisboa subsidia sempre 15 euros por cada teste feito numa farmácia e 14 euros por cada teste realizado num laboratório.

Questionada pelo Observador sobre esta discrepância de comparticipação, a autarquia explica que o objetivo foi conseguir o maior número de acordos possíveis para conseguir chegar a todos os lisboetas, e que esse foi o preço que está disposta a pagar. Ainda assim, a câmara liderada por Fernando Medina explica que pode eventualmente baixar para acompanhar o preço pago pelo Estado. Ainda não o fez.

Onde há testes grátis?

Ao abrigo do programa de testagem gratuita em Lisboa, há 118 farmácias e 4 postos fixos que têm acordo com a câmara. Isto é, em Lisboa há 122 locais onde se pode fazer um teste rápido à Covid-19 sem ter de pagar nada.

Já ao abrigo da portaria 138-B/2021, que prevê a comparticipação em testes por parte do Estado, há uma lista de 510 farmácias e laboratórios onde o teste é grátis. Algumas das farmácias são em Lisboa, e têm também acordo com a CML.

Através deste protocolo, a Região Norte é aquela onde foram realizados mais testes (61.807). A Câmara Municipal do Porto confirmou ao Observador que não tem qualquer programa onde subsidie testes rápidos. No topo da lista onde são feitos mais testes pagos pelo Estado, depois da ARS Norte aparece a ARS Centro (40.410 testes), Lisboa e Vale do Tejo (37.069), Alentejo (3.220) e, em último, o Algarve, que fez apenas 1.448 testes ao abrigo deste acordo.