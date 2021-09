A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de roubo na via pública e furto em residência, crimes registados em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que um dos suspeitos foi detido em Castelo de Paiva e o outro em Vila Nova de Famalicão (Braga).

Segundo a PJ, os detidos, no dia 1 de agosto de 2021, cerca da 01h00, em Castelo de Paiva, terão abordado na via pública um homem, roubando-lhe os bens que levava consigo, mediante ameaça com uma pistola.

Os suspeitos estão também indiciados por um furto numa residência e abastecimento de viatura, com fuga, igualmente em Castelo de Paiva.

Os detidos, de 35 e 38 anos de idade, sem ocupação laboral, contam com “várias referências criminais” por crimes contra o património e tráfico de estupefacientes.

Vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.