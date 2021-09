Nas últimas 24 horas, registaram-se 14 mortes e 1565 novos casos de infeção pelo vírus da Covid-19 em Portugal. Os números são avançados no boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta quarta-feira, sendo este o quarto dia consecutivo com menos de 2.000 novos diagnósticos positivos. É preciso recuar até ao final de junho, a dia 29, para encontrar números tão baixos durante tanto tempo consecutivo. Foi no último dia desse mês que a tendência mudou e Portugal passou a ter quase sempre mais de duas mil infeções por dia.

Na terça-feira, o país registou 13 óbitos e 1.908 novos diagnósticos positivos, o que demonstra uma subida, ainda que ligeira, nas vítimas mortais. Com os mais recentes valore, Portugal acumula 1.039.492 infetados e 17.757 óbitos desde o início da pandemia.

Quanto às mortes, a maioria (6) foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, a mesma zona do país onde houve maior número de novos casos. Alentejo, Açores e Madeira não registaram qualquer óbito, enquanto que no Norte há 3 vítimas a lamentar, no Centro 2 e no Algarve 3.

A maioria dos óbitos (5 num total de 14) foram registados em pessoas com mais de 80 anos. Na divisão por sexo, 8 das vítimas a lamentar eram homens e 6 eram mulheres. Note-se ainda que 3 óbitos foram na faixa etária dos 50 aos 59 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Olhando para os novos casos, depois de Lisboa e Vale do Tejo (572), as regiões com mais diagnósticos positivos foram o Norte (495), o Centro (205) e o Algarve (168), as únicas zonas onde os novos casos chegaram aos 3 dígitos. No Alentejo contaram-se 74 novos casos, na Madeira 35 e nos Açores 16.

Taxa de incidência desce para os 303,5 casos, R(t) mantém-se nos 0,98 a nível nacional

O boletim da DGS mostra ainda que a incidência desceu e é agora de 303,5 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (na última atualização, de terça-feira, estava nos 312,7), enquanto que no continente sobe para os 310,2 (até aqui estava nos 297,7).

Já o índice de transmissibilidade, o R(t), mantém-se em 0,98 a nível nacional e no continente continua nos 0,99, como tem sido o padrão dos últimos dias.

Há 131 doentes em cuidados intensivos

No hospitais do país há 681 pessoas internadas devido à Covid-19, um aumento de 4 camas ocupadas em relação à véspera. Destes doentes, 131 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que significa que há menos cinco camas ocupadas do que na véspera. Na terça-feira, havia 677 pacientes internados, 136 deles em cuidados intensivos.

O boletim mostra ainda que 978.462 pessoas recuperaram da infeção desde o início da pandemia no país. Só nas últimas 24 horas, registaram-se mais 2.365 casos de recuperação — na terça-feira foram 3.389.