O português Cristiano Ronaldo, que regressou ao Manchester United 12 anos depois, disse esta quarta-feira que o objetivo é “ganhar troféus e conquistar grandes coisas” no clube, em que foi treinado pelo seu “pai no futebol”, Alex Ferguson.

“Como toda a gente sabe, desde que assinei pelo United aos 18 anos que Alex Ferguson foi a chave. Lembro-me quando joguei pelo Sporting contra o Manchester. Para mim, é um pai no futebol. Ajudou-me muito, ensinou-me muito, e para mim teve um grande papel [no regresso] porque com a relação que tivemos, estamos sempre em contacto”, contou, em declarações prestadas esta quarta-feira ao ‘site’ dos ‘red devils’.

O escocês orientou Ronaldo, que assinou por duas épocas, no clube inglês desde que foi contratado aos ‘leões’, em 2003, até sair, em 2009, para o Real Madrid.

“Gosto muito dele, e foi a principal chave para eu estar onde estou hoje, e foi essencial para assinar pelo Manchester United”, acrescentou.

Nas declarações prestadas ao clube, o agora ex-jogador da Juventus, de 36 anos, destacou a expectativa que já tem de alinhar pela primeira vez no regresso, depois de uma “história fantástica” escrita na primeira passagem, agora que tomou “a melhor decisão possível” e iniciou “um novo capítulo”.

“Estou feliz, quero continuar a fazer história, ajudar o Manchester a conseguir grandes resultados, ganhar troféus e, principalmente, ganhar grandes coisas“, destacou, lembrando que vai conversar cara a cara, depois de uma conversa curta, com o treinador, o seu antigo companheiro de balneário norueguês Ole Gunnar Solskjaer.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

O português, que tinha chegado aos ‘red devils’ proveniente do Sporting, rumou depois ao Real Madrid, clube no qual alinhou durante quase uma década, entre 2009 e 2018, alcançando quatro ‘Champions’, três Mundiais de Clubes, dois campeonatos, duas Taças do Rei, três Supertaças europeias e duas Supertaças de Espanha.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.