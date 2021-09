A TAP apenas vai ter de devolver o dinheiro emprestado pelo Estado, num total de 1,2 mil milhões de euros, a 31 de dezembro, de acordo com um comunicado enviado na noite desta terça-feira à CMVM, que regula o mercado. Inicialmente, o prazo estava marcado para esta quarta-feira.

“Informa-se que a referida data de reembolso foi objeto de prorrogação na presente data. Desta forma, o prazo de reembolso do empréstimo que foi concedido à TAP ao abrigo do Contrato de Financiamento termina a 31 de dezembro de 2021 (e não a 1 de setembro de 2021 como inicialmente previsto no Contrato de Financiamento) em caso de não adoção de decisão final pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até aquela data”, pode ler-se no documento da TAP.

A empresa acrescenta que, “caso seja adotada decisão final favorável pela Comissão Europeia sobre o auxílio à reestruturação até 31 de dezembro de 2021, mantém-se como data de reembolso do mencionado empréstimo aquela que vier a ser fixada no plano de reestruturação do Grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia”.

Em julho deste ano, Bruxelas voltou a aprovar o auxílio de 1,2 mil milhões de euros, mas, numa decisão separada, abriu investigação aprofundada para “avaliar se o apoio à reestruturação que Portugal pretende conceder à TAP está em linha com as regras de ajudas de Estado que são dadas a empresas em dificuldade”.

“Adotámos uma nova decisão de reaprovar o auxílio de emergência à companhia aérea portuguesa TAP, na sequência do recente acórdão do Tribunal Geral [da União Europeia], que anulou a decisão inicial da Comissão”, anunciou então Margrethe Vestager, vice-presidente com o dossier da concorrência. “Isto garante que o auxílio de emergência desembolsado à TAP não terá de ser reembolsado, enquanto se continuam os esforços para desenvolver um plano de reestruturação sólido que garanta a viabilidade da TAP a longo prazo, sem necessidade de apoio estatal continuado“, acrescentou a responsável.