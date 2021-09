A surpresa reservada pela Cupra para o Salão de Munique é o UrbanRebel, o seu pequeno veículo eléctrico, menor que o Born, que a marca espanhola irá lançar no mercado em 2025.

No certame alemão ainda irá surgir como um concept, disfarçado com asas e apêndices aerodinâmicos típicos dos carros de competição para pista, mas deixa desde já perceber como será a maioria das formas que o pequeno modelo irá exibir quando for lançado.

Ao contrário do Cupra Born, com 4,3 metros de comprimento, o UrbanRebel deverá recorrer a uma versão mais curta e estreita da mesma plataforma, a MEB, de modo a permitir a construção de um eléctrico com um comprimento próximo dos 3,55 m do Seat Mii.

Conceber um citadino eléctrico a bateria para uma série de marcas do Grupo Volkswagen sempre foi o objectivo do gigante germânico, interessado em substituir os e-up!, Mii Electric e Citigo iV com vantagens em autonomia, custos e margens de lucro. Mas, segundo os responsáveis do grupo, é necessário esperar por baterias mais baratas e com capacidade acrescida, para que os novos citadinos eléctricos possam ser oferecidos por valores competitivos.

O UrbanRebel é um concept car agressivo, que nesta versão de competição promete 4,080 m de comprimento, 1,795 m de largura e 1,444 m de altura. O pequeno modelo usufrui de 320 kW (435 cv) de potência em pico e 250 kW em contínuo (340 cv), o que lhe permitiria ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos. Mas o UrbanRebel faz parte de uma estratégia da Seat/Cupra para atrair para Espanha a produção dos pequenos eléctricos do grupo, com uma capacidade de produção instalada que aponta para 500.000 unidades por ano.