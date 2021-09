A ModaLisboa volta já no próximo mês — a 57.ª edição está marcada para os dias 7 a 10 de outubro. Sob o tema “And Now What?”, a organização deu poucos detalhes, não divulgando, para já, o local do evento que comemora 30 anos de existência.

Um grande ponto de interrogação surgiu no Instagram da ModaLisboa esta quarta-feira, a sugerir que as novidades estariam para breve. Pelas 13h desta quinta, hora prometida para avançar com mais detalhes, a organização juntou ao ponto de interrogação a pergunta “And Now What?” — a próxima edição será feita sob este tema, “E agora?”, uma pergunta que tem ecoado na cabeça de todos, sobretudo devido às incertezas que a pandemia tem colocado no caminho.

Os designers nacionais vão apresentar as coleções num novo espaço que será anunciado em breve, pode ler-se no site da ModaLisboa. Não se sabe ainda, no entanto, se esta edição, mais uma vez em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa, será totalmente presencial ou se vai assumir um formato híbrido.

A última edição da ModaLisboa, com o tema “Comunidade”, foi completamente digital, tendo estado agendada para março e adiada depois para abril por conta do contexto pandémico. “A ModaLisboa faz 30 anos e é a primeira vez que não cumprimos com os calendários internacionais, mas estamos a dar o nosso contributo para um desconfinamento mais otimizado e consciente”, disse Eduarda Abbondanza em março ao Observador. Na edição anterior a essa, em outubro de 2020, a ModaLisboa havia optado por um formato híbrido — os desfiles decorreram com público reduzido no Parque Eduardo VII, mas foram também transmitidos nas plataformas digitais.