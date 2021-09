Os efeitos da passagem do furacão Ida estão a causar graves estragos em Nova Iorque e Nova Jérsia, com as autoridades a declararem estados de emergência nos dois estados.

As fortes chuvas causaram inundações repentinas e muitas pessoas ficaram presas em casa e em estações de metro, com os estragos ainda por calcular, numa altura em que bombeiros e autoridades trabalharam sem parar para dar resposta aos pedidos de ajuda.

Veja, em cima, as imagens das cheias consideradas como um “acontecimento climático histórico” pelo mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio.