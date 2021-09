Ouviu-se “Fora Bolsonaro” a dado momento (lá para o fim). Caetano fingiu-se indiferente, não por ignorar, mas por haver qualquer coisa de Voldemortiano ao enunciar o nome do presidente brasileiro. Mas ouviu-se, como qualquer coisa que era preciso de dizer, pelo que se passa, por tanto tempo em que não se pôde ir para as ruas e não se pôde ir para concertos. É Caetano a dado momento que o diz, também no discurso inicial, que não tocava assim para as pessoas há dois anos. E que isso também causava um nervosinho (e daí as mãos também poderem estar a tremer). Ele, que aos 79 anos se adaptou aos tempos, e está agora gravar um álbum à distância com outros músicos, o sucessor de Abraçaço, de 2012. Pedimos desculpa: do enorme Abraçaço de 2012, que se mantém sem ano nem prazo de validade. Vício, aliás, que costuma acompanhar este escultor da canção brasileira viajada pelo mundo.

O início do primeiro de vários concertos em Portugal nestes primeiros dias de setembro (2, 3 e 11 no Coliseu de Lisboa, 4, 7 e 8 no Coliseu do Porto e dia 5 no Teatro Municipal da Guarda) estava marcado para as 20h30. Mas às 20h10 à porta do Coliseu era visível que seria impossível começar a horas. A fila para entrar ia até ao Solar dos Presuntos (não é publicidade, é Lisboa) e, embora escorresse com uma rapidez agradável, as pessoas atrás acumulavam-se e era mesmo claro de que nem toda a gente estaria lá dentro a horas. Normal. Tempos difíceis estes. Caetano chegou ao palco sensivelmente às 20h40, ainda algumas cadeiras por encher – quem faltava foi chegando em silêncio, entre as músicas seguintes, respeito, minha gente, respeito. Quase toda a gente se levantou para o receber, num misto de adoração pelo músico (mais do que isso, pelo amigo, de alguma forma) e de incredulidade por estarmos todos ali, juntos. Confessemos com toda a nossa emoção barata: é muito bonito isto de voltar ao mundo.