Os trabalhadores da Segurança Social responsáveis pela cobrança coerciva de dívidas vão receber, no próximo ano, um bónus salarial anual que varia entre 6.000 euros para dirigentes e técnicos superiores e os 4.080 euros para os assistentes operacionais. O valor mensal vai varias entre os 500 euros e os 340 euros brutos.

O número total de funcionários públicos contemplados é de 223 e o Estado vai gastar um total de 1,3 milhões de euros com estes prémios de desempenho.

A lei que enquadra o prémio, criada em 2019, prevê recompensas aos dirigentes e trabalhadores do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) que exercem função de cobrança de dívidas sempre que são cumpridos os objetivos anuais. Em 2020, não só foram atingidos como superados: o objetivo era cobrar 456 mil euros, mas a cobrança efetiva atingiu os 470,6 mil euros.

O valor do prémio corresponde a 13% do montante de taxa de justiça cobrada pelo IGFSS em 2020, que ficou em mais de 9,9 milhões de euros. O bónus é, por isso, de perto de 1,3 milhões de euros (no ano passado, foi de 1,25 milhões e, em 2019, de 1,5 milhões).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O valor, que é mensal e será entregue no final de cada trimestre do ano — em março, junho, setembro e dezembro — aos trabalhadores que exercem funções de cobrança de dívida, varia consoante o cargo do funcionário. Os dirigentes intermédios e técnicos superiores recebem 500 euros (brutos) por mês e os assistentes técnicos recebem 340 euros (também brutos). Dos 223 trabalhadores abrangidos, 76 são assistentes técnicos, 120 são técnicos superiores e 27 são dirigentes intermédios.

Em 2019, quando foram instituídos incentivos à cobrança da dívida à Segurança Social, o Governo, no preâmbulo do diploma, informou que, nos últimos três anos, o IGFSS “arrecadou anualmente, em média, 630 milhões de euros” relativos à cobrança de dívidas à Segurança Social.

Foi para aumentar os níveis de eficiência nessa cobrança que criou o Fundo de Cobrança Executiva da Segurança Social, um fundo autónomo, sem personalidade jurídica, gerido e administrado pelo IGFSS, cujas receitas advêm de parcela da taxa de justiça cobrada por aquele instituto em sede de processo executivo de cobrança de dívidas à Segurança Social.