O Manchester United confirmou esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo vai mesmo usar a camisola número 7 do clube, que pertencia agora ao uruguaio Cavani. Desde que o português saiu tem existido uma espécie de “maldição” a quem a veste, sem nenhum jogador conseguir grande prestações, quanto mais ao nível do português.

A camisola 7 é icónica nos red devils, não só por Ronaldo, mas porque foi usada por jogadores como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham, o último a usá-la antes do capitão da seleção nacional.

“Como todos sabemos, a camisola 7 é especial na história do United“, lê-se no site do clube.

Edinson Cavani, que cede assim a mítica camisola a Ronaldo, vai usar a camisola 21, anunciou o clube. O uruguaio usou inclusivamente a camisola 7 no último encontro do clube, frente ao Wolves, mas foi possível passar o testemunho.

Fora do Sporting, Ronaldo sempre foi o número 7, exceto quando chegou ao Real Madrid, quando usou o 9 devido à presença da lenda madrilena Raúl ainda no plantel.

Em seis épocas no United, entre 2003 e 2009, o português jogou 292 vezes e marcou 118 golos, ganhando vários títulos, como três Premier League e uma Liga dos Campeões.