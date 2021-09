Depois de mais uma noite histórica de Cristiano Ronaldo, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o capitão da seleção nacional foi dispensado do estágio da equipa das quinas. Portugal joga um particular com o Catar mas depois tem um compromisso novamente oficial frente ao Azerbaijão, em mais um jogo da fase de apuramento para o Mundial 2022.

Depois do segundo golo que consumou a reviravolta da passada quarta-feira frente à Irlanda (2-1), Ronaldo tirou a camisola e levou um amarelo, que ao ser o segundo desta fase de apuramento, o obrigado a cumprir castigo num jogo oficial, neste caso frente aos azeris.

Ronaldo garantiu após o encontro que se esqueceu da hipótese de cumprir um jogo de castigo e disse ainda que ia levar uma “dura” por parte de Fernando Santos.

“Esqueci-me. É a emoção do jogo. Se calhar o mister vai dar-me uma dura, mas não faz mal. O importante foi ajudar a equipa. Peço desculpa, mas as emoções falam mais alto”, frisou o capitão da equipa das quinas.

Segundo a RTP3 e devido a uma regra da Premier League, Ronaldo terá de cumprir um período de cinco dias de quarentena em Inglaterra antes, de por exemplo, ser apresentado pelo Manchester United. Isto porque Portugal está ainda na lista amarela do Reino Unido.

Na passada quarta-feira, num jogo complicadíssimo frente à Irlanda, no Algarve, Portugal perdia por 1-0 quando Cristiano Ronaldo marcou dois golos, aos 89′ e 90+6′, para dar a vitória à seleção nacional, tornando-se ainda o melhor marcador de sempre de seleções.