DGS soma 848 casos ao boletim de quarta-feira e justifica com erro "informático"

O boletim incluiu também, juntamente com a correção do número de casos, a distribuição dos 848 que estavam a mais no relatório desta quinta-feira: 407 referem-se ao Norte, 208 a Lisboa e Vale do Tejo, 160 ao Centro, 36 ao Algarve, 26 ao Alentejo, 9 à Madeira e dois aos Açores.

Também na distribuição dos casos ‘reais’ desta quinta-feira é a zona Norte que soma mais doentes novos, com 668 — ou 37,7% — dos casos; Lisboa segue de perto, com 646 novos casos; depois vem o Centro, com 312; Algarve, com 234; Alentejo, com 93; Madeira, com 21; e Açores, com oito.

Regista-se uma subida de casos tanto nos doentes que estão internados (são mais 14, subindo, pelo segundo dia consecutivo, para um total de 695) como nos que estão internados em cuidados intensivos (mais nove, para um total de 140).