O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas norte-americanas, Mark Milley, admitiu que é “possível” que os Estados Unidos colaborem com os talibãs no futuro em operações de contraterrorismo no Afeganistão. O inimigo em comum que norte-americanos e islamistas é o ISIS-K.

“Na guerra, faz-se o que se tem de fazer para reduzir o risco da missão, não necessariamente aquilo que queremos”, afirmou o general Mark Milley, citado pela Associated Press, numa conferência de imprensa do Pentágono, ao lado do secretário da Defesa, Lloyd Austin.

Mark Milley fez estas declarações para justificar a aliança entre os talibãs e as forças norte-americanas nas últimas semanas, sobretudo quando, nos últimos dias, os extremistas islâmicos escoltaram norte-americanos até ao aeroporto para ajudar as operações de resgate conduzidas pelo exército dos EUA que, 20 anos depois da intervenção militar com a NATO, abandonou o Afeganistão na passada terça-feira, pondo fim à guerra mais longa dos Estados Unidos.

A retirada norte-americana, acordada com os talibãs por Donald Trump e concretizada por Joe Biden, foi bastante criticada, e após os extremistas islâmicos chegarem ao poder seguiram-se semanas de corrida contra o tempo para retirar milhares de civis, ocidentais e afegãos, do Afeganistão.

No total, terão sido retiradas mais de 123 mil pessoas do Afeganistão, numa operação que contou com algum apoio talibã. “Estávamos a trabalhar com os talibãs num conjunto muito restrito de questões e foi apenas isso — tirar o máximo possível de pessoas”, sublinhou Lloyd Austin, sem querer fazer “previsões” sobre colaborações futuras com os islamistas.

Os Estados Unidos retiraram todo o seu pessoal do Afeganistão e mantêm os contactos com o país através da presença diplomática em Doha, no Qatar. Agora que se consumou a retirada das tropas norte-americanas, uma das grandes incógnitas e como será a relação entre Washington e o regime talibã, numa altura em que ambos têm um inimigo em comum: o ISIS-K, o grupo jihadista mais radical com presença no Afeganistão, responsável pelo atentado da semana passada que causou mais de 160 mortos em Cabul.

Quanto à possibilidade de os talibãs de 2021 serem mais moderados do que os que governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001, Mark Milley disse que os extremistas islâmicos continuam a ser “implacáveis”. “Se mudaram ou não, ainda teremos de esperar para ver”, acrescentou.