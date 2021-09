A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) apreendeu esta quarta-feira 1.080 quilos de sardinhas no porto de pesca de Matosinhos, no distrito do Porto, por falta de rastreabilidade, adiantou a GNR.

Em comunicado, esta força policial explicou que as sardinhas estavam dentro de quatro recipientes, não tendo sido possível apurar a quem pertenciam e, por isso, determinar a sua origem e rastreabilidade, constituindo um perigo para a saúde pública.

Esta apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, comercialização e regime legal da primeira venda de pescado fresco, no porto de pesca de Matosinhos, sublinhou.

“A GNR salienta que a prática de uma pesca sustentável, que respeite a natureza e a integridade dos ecossistemas, contribui para a conservação das unidades populacionais de peixes e, ao mesmo tempo, para a criação de condições de prosperidade e emprego no setor das pescas”, concluiu.