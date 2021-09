Ultrapassagens pela direita ou pela berma da estrada, e sem distância de segurança, carros em contramão, excesso de velocidade. A GNR divulgou um vídeo, nas redes sociais, onde mostra algumas manobras perigosas gravadas nas estradas portugueses, para apelar a uma condução defensiva sob o mote “Não faça da estrada a sua última paragem“.

Através de um vídeo, a GNR aconselha “prudência” nas estradas e que se evitem “perigos e riscos desnecessários”. “Seja responsável, conduza com prudência e ajude-nos a combater a sinistralidade rodoviária!”, pede.

As imagens mostram manobras proibidas como uma ultrapassagem que acaba com o veículo na faixa oposta, em contramão. Ou um carro que circula a mais de 250 quilómetros por hora (quando o limite é de 120) e na via do meio; e um motociclo a ultrapassar simultaneamente um carro pela direita e outro pela esquerda.

[Veja as imagens divulgadas pela GNR]