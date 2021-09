Joe Rogan, apresentador do podcast “The Joe Rogan Experience” (A Experiência de Joe Rogan numa tradução livre), que espalhou informações incorretas sobre as vacinas contra a Covid-19, testou positivo.

O apresentador disse num vídeo que partilhou na quarta-feira no Instagram que testou positivo para a Covid-19 depois ter estado com febre no fim de semana e que os sintomas melhoraram devido à “medicina moderna”, não tendo especificado se está vacinado contra a Covid-19.

Os seus tratamentos incluíram anticorpos monoclonais e Ivermectina, afirmou — sendo que a Ivermectina, que não é um medicamento antiviral, é geralmente usada para tratar ou prevenir parasitas em animais como cavalos. Pacientes com sobredosagem de Ivermectina podem ter náuseas, vómitos, diarreia, pressão arterial baixa, reações alérgicas, tonturas, problemas de equilíbrio, convulsões, coma e até morte, de acordo com o FDA.

A Food and Drug Administration (FDA) (a agência que regula fármacos e alimentos nos Estados Unidos) alertou os americanos para não tomarem Ivermectina. O National Institutes of Health (Institutos Nacionais de Saúde) diz que há “evidências insuficientes” para recomendar o medicamento e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças alertaram os pacientes contra o uso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, disse que Rogan foi “incorreto” por dizer que os jovens não precisam ser vacinados.

Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e sendo o seu podcast o programa mais transmitido no Spotify, Rogan afirma que não deve ser a fonte de aconselhamento médico, pois não é um médico. O Spotify não fez nenhum comentário.