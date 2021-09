Deixou uma primeira mensagem ao clube e através das redes sociais, tirou as primeiras imagens com a nova camisola do Manchester United, concedeu a primeira entrevista onde voltou a destacar mais uma vez toda a importância de Alex Ferguson no regresso a Old Trafford. A chegada de Ronaldo a Inglaterra mais de uma década depois está a gerar uma euforia ainda maior do que já era esperado e o último barómetro para avaliar essas movimentações passa pelos preços que já estão a ser praticados nos bilhetes para a estreia.

De acordo com o The Times, já existem bilhetes a serem revendidos na internet por preços superiores a 2.500 libras, mais de 2.900 euros – sendo que, neste caso em concreto, tratam-se de entradas para as cadeiras que ficam mais perto do relvado. A publicação explica que a lotação de Old Trafford para a receção ao Newcastle no próximo dia 11, um sábado, já estão esgotadas mas alguns compradores conseguiram o ingresso já com a ideia de poderem fazer negócio e vender por valores astronómicos essa mesma entrada.

Baixando para números mais acessíveis, o Live Football Tickets tem ainda à venda mais de 200 bilhetes com um preço que varia entre 250 e 699 libras, 290 a 814 euros. O clube já veio publicamente alertar todos os adeptos para tentarem adquirir ingressos apenas nos locais oficiais. “Recomendamos vivamente os nossos adeptos a não adquirirem bilhetes de fontes não autorizadas. Estes ingressos são muitas vezes inválidos, deixando frequentemente os fãs desapontados e sem a possibilidade de ver o jogo”, salientou.

Cristiano Ronaldo encontra-se nesta altura concentrada na Seleção Nacional, tendo batido na última noite o recorde de melhor marcador de seleções com dois golos que deram a vitória a Portugal frente à Rep. Irlanda nos minutos finais do encontro realizado no Algarve. Nos festejos do segundo golo, no sexto e último minuto de descontos, o avançado tirou a camisola e acabou por ver um cartão amarelo que o afasta do próximo jogo oficial no Azerbaijão, o que fará com que o número 7 chegue mais cedo a Inglaterra.

De referir que, com três jornadas da Premier League decorridas, o Manchester United ocupa o segundo lugar com sete pontos a par de West Ham, Liverpool, Chelsea e Everton, apenas atrás do Tottenham de Nuno Espírito Santo que soma por vitórias as três partidas realizadas. A seguir ao jogo com o Newcastle, os red devils farão a estreia na Liga dos Campeões com uma deslocação à Suíça para defrontar o Young Boys.