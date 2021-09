Numa altura em que o casamento de Charlene e Alberto do Mónaco continua nas bocas do mundo — mesmo após o tão esperado reencontro familiar na África do Sul —, Nicole Coste, antiga hospedeira de bordo, quebra o silêncio ao fim de tantos anos para falar da relação do príncipe com o filho de ambos, Alexandre Grimaldi Coste, que celebrou recentemente 18 anos. Antes do nascimento dos gémeos de Charlene e Alberto já este tinha reconhecido a paternidade de dois filhos ilegítimos, Alexandre e Jazmin, hoje com 29 anos, filha de uma então empregada na Califórnia que conheceu o príncipe numa temporada de férias na Riviera — ambos recebem apoio do pai e usam o apelido Grimaldi, mas não têm quaisquer direitos de sucessão.

A relação de Alexandre com o pai era pouco ou nada conhecida, até agora. Em 2005, Nicole Coste dava a conhecer a existência do filho numa entrevista exclusiva à revista Paris Match, o mesmo meio ao qual recentemente recorreu para contar como pai e filho se dão bem. Enquanto Charlene recupera da doença que a impede de viajar e a mantém afastada da família e do Mónaco — está desde maio na África do Sul e aí deverá ficar até outubro — Nicole desvenda o véu: “Alberto sempre assumiu o papel de pai e nunca foi preciso chegar a um acordo financeiro entre nós”, conta à publicação já citada. Alexandre, agora maior de idade, e o príncipe, de 63 anos, têm interesses em comum e “praticam desporto juntos e também falam de política”.

O rapaz parece estar completamente integrado na vida do príncipe, com a mãe a comentar que Stéphanie do Mónaco é a sua madrinha: desde então, soube que o filho “teria um lugar na família principesca”. Feliz por este não ter crescido sem uma figura paterna, Nicole garantiu ainda que pai e filho “são muito parecidos” e que existe cumplicidade entre ambos. Importante para ela é ainda a relação que tem com os irmãos, sobretudo com Jazmin Grimaldi, certificando-se que os dois passam tempo de qualidade juntos — foi precisamente o que aconteceu durante a festa de 18 anos de Alexandre, com a irmã a partilhar um conjunto de fotografias das celebrações do último fim de semana na respetiva conta de Instagram. Já em relação ao gémeos Jacques e Grabriella, mais pequenos, diz que Alexandre “brinca feliz com eles quando os vê”.

Curiosamente, Alexandre e a mãe foram vistos no Baile da Cruz Vermelha, no passado mês de julho, o encontro mais popular entre a família Grimaldi. Já a permanência de Charlene na África do Sul motivou a ausência da princesa e ex-nadadora olímpica na celebração do 10.º aniversário de casamento, também em julho, e até na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, onde esteve Alberto.