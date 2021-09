Em atualização

Nova Iorque declarou esta quinta-feira o estado de emergência depois de o furacão Ida atingir a cidade com chuvas torrenciais, que causaram enormes inundações. De acordo com o The Washington Post, pelo menos uma pessoa morreu em Nova Jérsia, que também está em estado de emergência, depois de o carro onde estava ter afundado.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Ao declarar o estado de emergência, o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que o nova-iorquinos estavam a “enfrentar um acontecimento climático histórico”, com “chuvas recorde em toda a cidade, enchentes brutais e condições perigosas em todas as nossas estradas”, apelando a que as pessoas ficassem em casa.

Os bombeiros têm trabalho sem parar para dar resposta aos pedidos de ajuda. As estações de metro foram encerradas, numa altura em que, durante a noite, prosseguiam as operações de retirada de pessoas que estavam dentro das estações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

This guy is wading through nearly waist-high water to reach his vehicle – as streets are flooding quickly in Westchester @NBCNewYork pic.twitter.com/T6RN2AxfTD — Adam Harding (@HardingReports) September 2, 2021

Como precaução, as autoridades nova-iorquinas proibiram a circulação de carros até às 05h00 locais (10h00 em Portugal Continental”). Muitos carros, no entanto, ficaram retidos nas ruas da cidade pelas inundações — de acordo com o Serviço de Meteorologia Nacional, só numa hora registaram-se oito centímetros de chuva. Os aeroportos suspenderam grande parte dos voos.

Em Nova Jérsia, um tornado destruiu pelo menos nove casos, de acordo com a NBC.

O furacão Ida atingiu o Luisiana no passado domingo, causando a morte de pelo menos seis pessoas e deixando um rasto de destruição com a sua passagem, com inundações, apagões, estradas bloqueadas e várias infraestruturas destruídas, antes de passar a depressão tropical. A ONU estima que o furacão Ida possa ter o maior custo económico da história.