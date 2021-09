A peça “O Cerejal” de Anton Tchékhov encenada por Tiago Rodrigues, que se estreou no festival d’Avignon com a atriz francesa Isabelle Huppert no elenco, a reposição (para o próximo verão) de “Catarina e a Beleza de Matar Fascistas”, também de Tiago Rodrigues, e um conjunto muito alargado de estreias de peças nacionais e internacionais marcam a programação da próxima temporada do Teatro Nacional D. Maria II, que começa este mês e termina em julho do próximo ano.

O programa previsto prevê ainda um regresso de Eunice Muñoz ao Teatro Nacional D. Maria II, para celebrar os 80 anos passados (de carreira) desde que se estreou neste palco, e uma nova colaboração com o Teatro Maria Matos intitulada “D. Maria Matos”, que faz com que peças anteriormente exibidas no TNDMII transitem para este teatro de concessão privada. A primeira peça a ser apresentada no Teatro Maria Matos no âmbito desta colaboração será “Última Hora”, de Rui Cardoso Martins (texto) e Gonçalo Amorim (encenação).

De “Andy” de Gus Van Sant a “O Cerejal” e “Juventude Inquieta”: o que será possível ver

A temporada, a última programada por Tiago Rodrigues enquanto diretor artístico do D. Maria II — será substituído por Pedro Penim, que começa a trabalhar em novembro — começa com o já anunciado espectáculo “Andy”, um musical inspirado no percurso do artista Andy Warhol e e a primeira criação teatral do cineasta norte-americano Gus Van Sant. A estreia mundial é em Lisboa, no TNDMII, entre 23 de setembro e 3 de outubro.

Na sala Garrett, a programação do Teatro Nacional D. Maria II prossegue com “O Cerejal” (Tchékhov) encenado por Tiago Rodrigues e previamente apresentado no festival d’Avignon, que pode ser visto de 9 a 10 de dezembro, com “Juventude Inquieta”, peça de Joana Craveiro e da companhia Teatro do Vestido a partir do romance “A Cidade das Flores” de Augusto Abelaira (de 16 a 31 de outubro) e com a comédia “O Inesquecível Professor” de Pedro Gil (11 a 20 de novembro).

Segue-se depois a exibição, entre 6 e 8 de janeiro, de “O Silêncio e o Medo” do francês David Geselson, uma peça que estabelece uma ponte entre a biografia da cantora, compositora e ativista Nina Simone e a luta pelos direitos civis nos EUA.

Poderão ainda ser vistas as peças “Ilhas”, criação do Teatro Meridional com encenação de Miguel Seabra (13 a 23 de janeiro), “Paraíso”, encenada por João Brites e Teatro O Bando a partir de “A Divina Comédia” de Dante Alighieri (10 a 20 de fevereiro), “Lisbon, My Lisbon!” , uma peça do congolês Faustin Linyekula que mostra Lisboa da perspetiva de uma série de visitantes que ali não nasceram mas que residem na cidade (3 a 13 de março), e ainda “Cornucópia”, com direção de Jorge Andrade e companhia Mala Voadora (17 a 20 de março).

Da programação faz ainda parte a ambiciosa “Os Lusíadas como nunca os ouviu”, uma leitura integral e de memória com dez horas de duração da obra clássica de Luís Vaz de Camões por António Fonseca (26 de março) e “Orlando”, uma peça com texto de Cláudia Lucas Chéu e direção de Albano Jerónimo que faz uma ponte entre a obra ficcional de Virginia Woolf e o massacre LGBT na cidade de Orlando, EUA, em 2016,

A aclamada “Bacantes, prelúdio para uma purga” de Marlene Monteiro Freitas será reposta e poderá voltar a ser vista entre 13 a 14 de abril, tal como a peça “Saigão” de Caroline Guiela Nguyen, que foi apresentada na última edição do festival d’Avignon. Uma encenação de “Espectros” de Henrik Ibsen por Nuno Cardoso (28 de abril a 8 de maio) e “Cosmos”, de Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema (23 de junho a 3 de julho) também fazem parte da programação.

Nas restantes salas serão apresentados espectáculos como “Silêncio”, de Cédric Orain e Guilherme Gomes (29 de setembro a 10 de outubro), “Pranto de Maria Parda”, peça com texto e encenação de Miguel Fragata a partir de Gil Vicente (25 de outubro a 5 de novembro), “Off” de Jorge Andrade e Mala Voadora com Chris Thorpe (2 a 19 de dezembro), “Maráia Quéeri” de Romeu Costa e Marta Carreiras (10 de fevereiro a 6 de março), “Esta É a Minha História de Amor” de André Amálio e Tereza Havlicková / Hotel Europa (17 de março a 10 de abril), “Ainda Marianas” (21 de abril a 8 de maio), “Outra Língua”, “O Tartufo” de Molière por Tónan Quito (22 a 26 de junho) e “Another Rose”.

O Teatro Nacional D. Maria II receberá ainda, na próxima temporada, o Festival de Almada (14 a 17 de junho), o Festival Panos Online, o programa de espectáculos para a infância “Boca Aberta”, o Alkantara Festival, o novo festival Feminist Futures e o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, entre outras propostas.

Como um desafio de António Costa originou uma peça

Na apresentação daquela que será a última temporada programada por si enquanto diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues defendeu que a programação “acaba por de alguma forma encapsular algumas das linhas fundamentais do trabalho de programação que vimos tentando fazer”.

Tiago Rodrigues vincou que o programa inclui leituras, quer mais clássicas quer mais arrojadas, de clássicos, relacionando isso com “a missão consagrada na lei” que atribuiu ao D. Maria II o papel de um “teatro de memória” que respeita o “património dramaturgo” e “o património literário” — e exemplificou, lembrando que a temporada tem peças e apresentações inspiradas em Gil Vicente, Luís Vaz de Camões, Anton Tchékhov, Eurípides e Dante Alighieri.

O diretor artístico cessante do TNDMII contou ainda a história da origem da peça “Esta é a Minha História de Amor”, revelando que começou com “um desafio lançado pelo primeiro-ministro, António Costa, a diretores artísticos de teatros nacionais”. Para “celebrar o aniversário do 25 de abril de 1974”, a direção do teatro desafiou a companhia Hotel Europa “a criar um filme em que atores interpretavam, cantando e interpretando em texto, histórias de casais que se tinham conhecido na clandestinidade”.

Sobre o regresso de Eunice Muñoz ao Teatro Nacional D. Maria II, disse Tiago Rodrigues: “Está a ser preparada uma coisa que é fundamental, na medida do possível e esperando que a fortuna nos acompanhe: podermos ter em novembro a Eunice Muñoz a subir ao palco da Sala Garrett, exatamente 80 anos depois de o ter feito pela primeira vez. É raríssimo que um artista possa celebrar 80 anos de carreira e ainda mais um artista com este calibre e com esta importância que tem, para esta casa e para a cultura deste país”.

De Rodrigues para Penim: “Pedro, não podia estar mais feliz — tenho enorme confiança”

Percorrendo longamente as propostas de espectáculos da próxima temporada, destacando e falando detalhadamente das peças que a compõem, Tiago Rodrigues defendeu que entre outras coisas tentou ao longo destes anos que o TNDMII fosse “um teatro aberto ao mundo” e em diálogo com o país, atento às comunidades descentralizadas.

Acreditamos que temos conseguido que o Teatro Nacional D. Maria II tenha um público cada vez mais diversos e histórias cada vez mais diversas. É muito importante trabalharmos em que quem conta as histórias tenha essa diversidade. Muita gente tem cada vez mais um acesso democrático à oferta cultural, mas ainda é preciso ter mais diversidade de pessoas na criação, a terem a hipótese de contarem a sua história. É difícil”, referiu.

Na parte final da apresentação, Tiago Rodrigues agradeceu “com profunda emoção” a todos os trabalhadores do Teatro Nacional D. Maria II, “ao público”, a todos aqueles com quem pôde trabalhar ao longo dos anos em que teve o cargo de diretor artístico e “aos muitos parceiros, públicos e privados, que permitem que continuemos a desenvolver cada vez mais um serviço público”.

O próximo diretor artístico do Festival d’Avignon dirigiu-se ainda ao sucessor Pedro Penim, que o ouvia na assistência: “Quero deixar uma palavra de confiança, esperança e amizade ao Pedro Penim. Não podia estar mais feliz com a extraordinária escolha do futuro da direção artística do TNDMII. Tenho enorme confiança no que vai acontecer a partir dos próximos meses”.

Continuando a comentar a escolha do sucessor, Tiago Rodrigues dirigiu-se-lhe diretamente: “Há uma equipa que depositará toda a confiança em ti, Pedro. Desejo-te maiores felicidades. Como sabes estou cá para ajudar em tudo o que for preciso em qualquer momento”. E acrescentou: “Para mim, esta é já uma temporada marcada pela esperança que esta mudança permite”.

