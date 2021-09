O cantor e compositor português Pedro Mafama, que editou este ano o seu primeiro álbum Por Este Rio Abaixo, vai atuar em Lisboa a 27 de novembro.

O concerto de apresentação do disco na capital, em condições previsivelmente já menos restritivas em termos de lotação (face àquelas que vigoravam aquando das primeiras apresentações em Lisboa, no Lux Frágil), acontecerá no Teatro Tivoli BBVA.

Apontado habitualmente pela crítica como um dos talentos emergentes da música pop portuguesa, Pedro Mafama desvendeu este ano o seu primeiro álbum, sucessor de dois EPs (ou mini-álbuns) e de algumas canções que já disponibilizara isoladamente em formato digital.

O álbum, como as canções que lhe antecederam, revelou uma fórmula musical assente em canções de pop eletrónica, que conjuntam tanto técnicas usadas no hip-hop e R&B mais moderno e popular — nomeadamente o uso do autotune como ferramenta estética — como ritmos e sons de instrumentos e cantes antigos, de inspiração lusófona e árabe.