Portugal vai enviar esta sexta-feira um grupo de militares para o Kosovo, numa missão de três meses que terá por objetivo prestar auxílio a um campo de refugiados afegãos.

A notícia, avançada pela TVI, foi confirmada pelo Tenente-General Marco Serronha, Chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, ao canal. Os quinze militares portugueses, confirmou o responsável, irão operar com missões de “outros países aliados” no campo Betchel, onde estão “a chegar os refugiados afegãos”.

A missão portuguesa foi “encaminhada pela NATO” e será responsável por ajudar a fazer a triagem e a recolocar os refugiados em vários países de acolhimento, inclusivamente Portugal.

Portugal já recebeu mais de 80 afegãos que fugiram desde que os talibãs voltaram a tomar o controlo do Afeganistão. Esta semana, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantava que Portugal estará em condições de acolher mais de 400 pessoas.