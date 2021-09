“Unidos pela Emoção”. É este o mote dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 e o guia de uma sprinter com deficiências visuais de Cabo Verde não ficou por meias medidas e ali, na pista, pediu-a em casamento. Manuel Vaz da Veiga ajoelhou-se perante o estádio, a restante competição e a sua agora noiva, a cabo-verdiana Keula Pereira Semedo, pedindo-a em casamento.

Foi até agora, seguramente, uma das cenas mais românticas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020, resultando em imagens que já se estão a tornar virais nas redes sociais. A atleta falhou a qualificação nos 200 metros T11, mas ambos terão ganho muito mais do que a “mera” qualificação numa corrida. Mas de qualquer forma, uma vitória no final da meta.

