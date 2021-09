O robô norte-americano Perseverance recolheu com sucesso a primeira amostra de rocha de Marte após uma tentativa falhada em agosto, foi esta quinta-feira anunciado.

“Nunca estive tão feliz por ver um buraco numa rocha”, disse esta quinta-feira, na rede social Twitter, o engenheiro-chefe da missão Perseverance, Adam Steltzner, que classificou a amostra como perfeita.

Em agosto, a agência espacial norte-americana (NASA), que coordena a missão em busca de sinais de vida microbiana passada no planeta, tentou recolher a primeira amostra, mas esta desfez-se depois de o robô perfurar a rocha e não entrou num de vários tubos que o robô possui para guardar as amostras.

#SamplingMars is underway. I’ve drilled into my rock target, and my team will be looking at more data and images to confirm if we were able to get and retain an intact core.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2 pic.twitter.com/OqezgznnPi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021