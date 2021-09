Os quatro primeiros classificados do último Campeonato, Sporting, FC Porto, Benfica e Sp. Braga, ficaram a conhecer esta quinta-feira os respetivos adversários na fase 3 da Taça da Liga.

Assim, os leões, campeões em título também deste troféu depois da vitória por 1-0 na final em Leiria frente ao Sp. Braga com golo de Porro, vão ficar no grupo B, defrontando aquela que tem sido a sua maior dor de cabeça no passado recente (Famalicão, com quem empatou esta época) e o Penafiel, da Segunda Liga.

Já o FC Porto ficou no grupo D, com Santa Clara e o líder da Segunda Liga Rio Ave, ao passo que o Benfica ocupará o grupo A com V. Guimarães e Sp. Covilhã. O Sp. Braga, no grupo C, foi o único cabeça de série com duas equipas do primeiro escalão como adversários, neste caso o P. Ferreira e o Boavista.

A primeira jornada da fase 3 está agendada para 22 de setembro, não contando com os quatro primeiros classificados do último Campeonato. Na segunda ronda, a 27 de outubro (ainda data referência), haverá V. Guimarães-Benfica, Sporting-Famalicão, P. Ferreira-Sp. Braga e FC Porto-Santa Clara. Já na terceira e última jornada, a 15 de dezembro (também data referência), vão jogar-se os encontros Benfica-Sp. Covilhã, Penafiel-Sporting, Sp. Braga-Boavista e Rio Ave-FC Porto. A Final Four disputa-se depois em janeiro.