“Céus do Líbano”

Para fazer “Céus do Líbano”, a sua primeira longa-metragem, a realizadora Chloé Mazlo foi inspirar-se numa história de família. A da sua avó Alice, que nos anos 50 deixou a Suíça para se instalar em Beirute como ama de uma família abastada e lá acabou por se casar e instalar, até que a guerra civil que eclodiu no Líbano em 1975 veio estragar tudo. Mazlo dá a Alba Rohrwacher o papel principal de “Céus do Líbano” e utiliza vários recursos da animação para contar a história de Alice, da sua família e dos seus amigos, e de como o conflito fratricida os afetou, arruinou a cidade que era conhecida como “a Paris do Médio Oriente” e transformou o país naquilo que é hoje. Mesmo as sequências mais “realistas” são filmadas recorrendo ao simbolismo e ao filtro da nostalgia, com cenários e cores algures entre as fotos de família do passado e a banda desenhada clássica, o que por vezes ameaça comprometer a carga trágica dos acontecimentos. Mas no global, a aposta anti-naturalista e poética da realizadora acaba por resultar.

“Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”

O novo filme de super-heróis, “kung fu” e fantasia do Universo Marvel está todo ele virado para a Ásia, o mercado mais importante de Hollywood, com a China à cabeça. Shang-Chi é um mestre de artes marciais que foi exaustivamente treinado pelo pai desde que era muito novo, tendo abandonado a organização secreta conhecida como Dez Anéis para levar uma vida normal em São Francisco, e procurando ocultar de todos os seus dotes especiais e integrar-se na comunidade. Mas vai acabar por ter que confrontar o passado que julgava haver deixado para trás. Destin Daniel Cretton, um realizador até há pouco tempo ligado ao cinema “indie” (“Short Term 12”) assina mais esta superprodução adaptada dos “comics”, que tem Simu Liu no papel principal. Acompanham-no nomes como Awkwafina, Michelle Yeo, Tony Leung, Benedict Wong, Tim Roth e Ben Kingsley.

“Falling-Um Homem Só”

Escrito, co-produzido, realizado e interpretado por Viggo Mortensen, que aqui se estreia atrás das câmaras, “Falling-Um Homem Só” é uma história de pai e filho desavindos. Mortensen personifica John Peterson, um piloto da aviação civil e homossexual, que vive na Califórnia com o marido e a filha adoptiva do casal. Lance Henriksen é o seu pai, Willis, duas vezes viúvo, que continua a viver na sua quinta, apesar de estar com sintomas de demência senil. O filho vem buscá-lo para ficar uma temporada com ele, enquanto procuram um sítio para Willis morar e ficar mais próximo quer de John, quer da irmã, Sarah (Laura Linney). Só que Willis é pura e simplesmente insuportável, mau como as cobras e preconceituoso, o que levou a mãe a sair de casa com as crianças. “Falling-Um Homem Só” foi escolhido como filme da semana pelo Observador.