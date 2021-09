Os ABBA estão de regresso 40 anos depois com um novo álbum de estúdio. Chama-se “Voyage” e duas das faixas deste trabalho já estão lançadas: “I Still Have Faith in You” e “Don’t Shut Me Down”. O lançamento está previsto para o dia 5 de novembro deste ano.

O conjunto sueco volta também aos espetáculos ao vivo em maio de 2022, com uma grande novidade revelada num dos novos vídeos lançados pela banda: foram criados avatares digitais para cada um dos quatro membros da banda.

“Primeiro compusemos duas músicas, e eu perguntei-lhes, «porque não fazer mais umas quantas?» Eles concordaram. A certo ponto, eu perguntei-lhes, «porque não fazer um álbum inteiro?»”, conta Benny Andersson, pianista, em declarações ao Guardian, publicação à qual também outros membros da banda reagiram.

Anni-Frid Lyngstad, vocalista, mostrou-se “muito feliz” com o álbum, e dizendo que foi uma “grande alegria voltar a trabalhar com o grupo outra vez”.

“É inconcebível estarmos onde estamos. Ninguém sonharia com isso, lançar um álbum depois de 40 anos, e continuarmos a ser os melhores amigos, ainda gostarmos da companhia uns dos outros, e sentir lealdade total”, diz o compositor Björn Ulvaeus ao jornal britânico.

Neste novo espetáculo dos ABBA — que irá ser estreado em Londres, em maio de 2022 — os quatro membros irão também aparecer digitalmente, com uma aparência igual à que tinham no seu auge. Os avatares digitais dos ABBA foram criados com a tecnologia de captura de movimento, semelhante à que é usada para efeitos visuais em filmes, e também para videojogos. O grupo foi filmado com fatos especiais para o efeito, e o resultado pode ser visto num dos novos vídeos da banda, que contém o single “I Still Have Faith in You”.