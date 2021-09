Cerca de 130 atletas de 22 nacionalidades e de três continentes vão efetuar mais de 700 mergulhos no Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático no Porto Santo, que decorre de 04 a 09 de setembro.

“Tem tudo para ser um grande evento e projetar, com sucesso, a imagem do Porto Santo no exterior”, afirmou esta sexta-feira secretário do Mar e das Pescas do Governo da Madeira na apresentação pública do evento que é organizado em parceria com a Associação de Natação da região.

Esta é a primeira vez que este campeonato acontece em Portugal, sendo objetivo do executivo madeirense “catapultar a Madeira para um nicho de mercado cada vez mais influente na área do turismo e desenvolvimento da economia azul”, referiu Teófilo Cunha.

O governante insular argumentou que a escolha da ilha do Porto Santo vai potenciar o “grande investimento que o Governo Regional realizou na criação de reservas marinhas e recifes artificiais”.

Na opinião do responsável, estes projetos “começam agora a dar frutos e a permitir o retorno económico, numa área importante para o Governo como é a economia do mar”.

Teófilo Cunha destacou a importância da projeção mundial deste campeonato que vai “envolver a população do Porto Santo”, estando previsto, uma sessão de abertura, a participação de alunos daquela ilha no desfile, em atividades de mergulho canoagem e de sensibilização ambiental.

O presidente da Associação de Natação da Madeira, Avelino Silva, também falou do expectável “sucesso e da importância para o Porto Santo”, sendo a realização de uma “prova com esta dimensão”, agradecendo os apoios da Câmara Municipal do Funchal, da Porto Santo Line e Associação de Promoção da Madeira.

O Governo Regional atribuiu a este evento um apoio de 60 mil euros do Orçamento da Região, considerando que “este campeonato do mundo irá proporcionar uma grande promoção da Madeira e do Porto Santo numa na área que tem cada vez mais adeptos, como é o mergulho subaquático”, diz a nota distribuída pela secretaria do Mar e das Pescas deste arquipélago.