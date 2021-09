Foram administradas na China mais de dois mil milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O número, anunciado esta semana pela Comissão Nacional de Saúde chinesa, deve-se em parte ao esforço realizado a partir de julho para acelerar o processo de vacinação no país, que tem vindo a registar alguns surtos locais.

A China é, juntamente com o Reino Unido, a potência mundial com mais vacinados contra a Covid-19. Com cerca de 1.400 milhões de habitantes, tem neste momento 63% da população vacinada com pelo menos uma dose. Segundo conta o El Mundo, para incentivar a população a vacinar-se, algumas cidades chinesas optaram por aplicar medidas mais duras, como a proibição dos não vacinados de acederem a clínicas e hospitais ou aos locais de trabalho.

Em Chongqing, no sudoeste do país, os residentes com mais de 18 anos que se negaram a receber a vacina forma penalizados no seu crédito social, um sistema que pontua os cidadãos em função do seu comportamento cívico. Em Tanghe, o salário foi vedado aos não vacinados contra a Covid-19, enquanto em alguns distritos de Sichuan os trabalhadores dos supermercados foram proibidos de aceder aos postos de trabalho se não estivessem imunizados.

Noutras localidades, os não vacinados foram impedidos de usar os serviços públicos, como hospitais e escolas, e os transportes públicos. Segundo o El Mundo, nalgumas zonas da província de Qinghai, os habitantes foram informados que as pensões e os seguro de saúde seriam suspensos se não tomassem a vacina. Em certas cidades, foram colados cartazes nas fachadas das casas com o número de não vacinados.

Estas medidas foram fortemente criticadas nas redes sociais chinesas, com alguns utilizadores a acusarem as autoridades locais de violar a política do governo central. Apesar do que as medidas fazem transparecer, a vacinação não é obrigatória na China.

Com o bom ritmo a que o processo segue, as autoridades esperam que a imunidade de grupo seja alcançada até ao final deste ano. Zhong Nanshan, o principal epidemiologista do país, disse esta semana que era preciso vacinar totalmente cerca de 83% para que a imunidade seja assegurada.