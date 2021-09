É com o clássico “Le Corbeau”, de Henri-Georges Clouzot (1943), uma história de delação anónima na França rural, interpretada por Pierre Fresnay e Ginette Leclerc, que abre na sexta-feira, dia 3 de Setembro, às 19.00, na Cinemateca, o ciclo ‘O Cinema de Vichy-A França Ocupada (1940-44)’. Até ao fim do mês, serão projetadas 20 longas-metragens, mais quatro curtas de propaganda, produzidas em França durante os anos da ocupação alemã. Além dos estúdios franceses da Gaumont, Pathé, Joinville e Nice, que continuaram a funcionar nesse período, várias destas fitas foram produzidas pela Continental Films, em Paris.

Esta empresa foi fundada com capitais alemães e era dirigida pelo alemão Alfred Greven, homem culto e francófono ferrenho, que por várias vezes desprezou as diretivas de Goebbels quanto ao tipo de filmes que ali deveriam ser feitos (ligeiros, escapistas e que evitassem sentimentos patrióticos que inflamassem os espectadores franceses) e que chegou a contratar como colaboradores não só judeus como também militantes comunistas. Aliás, vários destes também trabalharam, mais ou menos à socapa, em filmes produzidos pelos outros grandes estúdios franceses durante a ocupação alemã.

Quinze dos 20 filmes que compõem este ciclo nunca foram vistos na Cinemateca, e alguns deles estão inéditos comercialmente em Portugal. Entre os títulos que formam ‘O Cinema de Vichy-A França Ocupada (1940-44)’ surgem obras como “Os Rapazes da Geral”, de Marcel Carné, “Dernier Atout”, de Jacques Becker (1942), “Mataram o Pai Natal”, de Christian-Jacque (1942), “Je Suis Avec Toi, de Henri Decoin” (1943), “La Nuit Fantastique”, de Marcel L’Herbier (1941), “Coração Impaciente”, de Claude Autant-Lara” (1943), ou “Pierre et Jean”, de André Cayatte (1943).

A acompanhar “Le Corbeau” será exibido o documentário de propaganda do regime de Vichy “Images et Paroles du Maréchal Pétain”. Ironicamente, o projecto de “Le Corbeau” havia sido rejeitado em 1937 pela censura do regime democrático da III República, tendo depois sido aceite para produção pela Continental Films do ocupante. Quando da estreia, “Le Corbeau” foi violentamente atacado pelo próprio regime de Vichy, pela imprensa ligada à Resistência e pela Igreja Católica, levando ao despedimento de Clouzot da Continental dois dias antes da fita chegar aos cinemas.

Nada disto impediu “Le Corbeau” de ser um grande sucesso de público. Em 1945, depois da invasão aliada e da libertação, o filme foi considerado “anti-francês” e banido pelas entidades encarregues da depuração cultural, onde os comunistas tinham bastante peso, e o realizador e alguns dos atores e técnicos proibidos de trabalhar durante algum tempo. Dois anos, no caso de Henri-Georges Clouzot, após uma sentença inicial de interdição de filmar para o resto da vida.

