A Autoestrada 1 (A1), que esteve esta sexta-feira cortada junto ao nó de Santarém no sentido norte-sul devido a um acidente que provocou um morto, foi reaberta ao trânsito cerca das 14h00, disse fonte da GNR.

O acidente, cujo alerta foi dado às 09h55, envolveu três viaturas ligeiras e uma de mercadorias, tendo causado a morte de uma pessoa e provocado dois feridos graves e três ligeiros, tendo outras três pessoas sido ainda assistidas no local, segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

O acidente ocorreu ao quilómetro 65 da A1, tendo a circulação sido cortada no sentido norte-sul, bem como na faixa da esquerda do sentido sul-norte, para facilitar os trabalhos, tendo estado no local 27 operacionais e 13 viaturas dos bombeiros.