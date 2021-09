O Pavilhão do Lis, apresentado pelo município de Leiria como o primeiro do país construído para o desporto adaptado, é inaugurado no dia 11, anunciou a autarquia, que pretende reforçar a aposta na oferta de atividade física para todos.

Instalado na freguesia de Cortes, o pavilhão custou 2,3 milhões de euros e foi pensado de raiz para quem tem dificuldades motoras, cegos e daltónicos, nomeadamente ao nível da arquitetura dos acessos e balneários, apresentando também indicações em braille e no sistema ColorADD, que auxilia a comunicação com pessoas com daltonismo.

“É uma aposta do município no sentido de dar continuidade à política de inclusão e de acesso a todos os seus cidadãos aos seus equipamentos, neste caso desportivo, para possibilitar a prática a todos os leirienses, independentemente da sua condição”, explicou à agência Lusa o vereador do Desporto da Câmara de Leiria.

Carlos Palheira defende que o concelho “é já uma referência a nível nacional no desporto adaptado“, devido ao “extraordinário êxito desportivo da equipa da Associação Portuguesa de Deficientes (APD) de Leiria, ao nível do andebol e basquetebol adaptado”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Esta instalação servirá para levar ainda mais longe a inclusão dos nossos cidadãos”, acrescenta.

O Pavilhão do Lis está preparado para acolher modalidades de pavilhão, como o futsal, andebol, basquetebol e voleibol, bem como desportos inclusivos, como o basquetebol, futebol e andebol adaptados e ‘goalball’.

O equipamento tem bancada para cerca de 300 espetadores e quatro balneários preparados para cidadãos com restrições motoras, além de áreas técnicas, bar e espaços comerciais.

De acordo com o responsável, o município encara o novo pavilhão como “uma instalação fundamental” na política desportiva, nomeadamente no projeto Leiria Cidade Europeia do Desporto 2022, em que “o desporto adaptado é uma prioridade”.

“Temos a expectativa de que, com esta instalação, haja uma maior sensibilização para o desenvolvimento do desporto para todos e que apareçam novos projetos desportivos”, diz Carlos Palheira, revelando que, “dada a elevada participação dos leirienses em desporto”, a disponibilidade horária do Pavilhão do Lis “já tem, neste momento, ocupação plena”.

A inauguração da infraestrutura está agendada para dia 11 de setembro, com a realização do 1.º Torneio do Lis, entre a seleção nacional de andebol em cadeira de rodas e a APD Leiria. O programa inclui ainda futsal, com o particular entre as equipas do Sporting e do Fundão, e demonstração de dança adaptada.