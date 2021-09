Duas fotografias bastaram para Jennifer Aniston anunciar a criação de uma marca própria, com o nome LolaVie. As imagens parecem mostrar a atriz num estúdio de fotografia — na legenda apenas se lê que “algo está a chegar” — e remetem para a página de Instagram da nova marca onde está repetidamente assinalada a data de lançamento: 8 de setembro.

Até agora, poucos são os detalhes conhecidos e o próprio site da LolaVie não tem qualquer informação disponível, no entanto, a julgar pela imprensa internacional, tudo leva a crer que em causa estão produtos de beleza. Segundo a People, registos públicos de marcas registadas para o nome LolaVie nos EUA sugerem que a caminho pode estar uma gama ampla de produtos de beleza, desde itens destinados a cabelos a loções para o corpo, mas também sabonetes, ou desodorizantes.

Apesar de a informação ser escassa, os fãs da atriz de 52 anos não pouparam em entusiasmo, com a página de Instagram da marca a ser seguida, por enquanto, por mais de 11 mil pessoas. Esta é a primeira marca de beleza de Aniston, embora já tenha tido uma participação na Living Proof, da Unilever, a qual vendeu em 2016. Atualmente, de acordo com a Page Six, detém o título de diretora de criação da Vital Proteins e é também rosto da Aveeno.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que Aniston introduz LolaVie ao mundo: em 2010, criou uma fragrância com o mesmo nome (mais tarde haveria de alterá-lo para “Jennifer Aniston” devido a conflitos com uma marca semelhante). Não é, no entanto, claro qual o seu significado. Ao Los Angeles Times, a estrela chegou a comentar: “É uma longa história e, honestamente, é muito pessoal para ser contada. Mas tem um significado especial”.