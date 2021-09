A ministra da Agricultura anunciou esta sexta-feira a criação de uma subcomissão específica do setor do leite e produtos lácteos, com o objetivo elaborar propostas de intervenção que resolvam a crise e os problemas que afetam atualmente os produtores.

Maria do Céu Antunes explicou os contornos desta iniciativa durante a sua participação no encontro da produção leiteira apelidado “No Coração do Leite“, realizado na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, e promovido pela cooperativa Agros, considerando fundamental “sentar à mesa responsáveis da produção, indústria e retalho que operam no setor”.

Reconhecemos a importância do setor do leite para o desenvolvimento do país e para a criação de emprego, e temos implementado várias medidas de apoio. A criação desta subcomissão reflete, uma vez mais, o empenho do Governo em criar condições para assegurar a sustentabilidade do setor”, disse a governante.

Maria do Céu Antunes acredita que esta subcomissão terá “acompanhamento decisivo desta realidade e dos constrangimentos que o setor do leite atravessa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

À saída da iniciativa, a ministra da Agricultura foi confrontada com alguns produtores que partilharam a sua preocupação com o baixo preço a que o leite está a ser vendido nas superfícies comerciais, pedindo uma ação imediata do Governo.

Maria do Céu Antunes reconheceu essas dificuldades do setor e garantiu que o Governo está atento à situação, mas lembrou que “o preço do leite é ditado pelo mercado”.

“Sabemos que os custos de produção são muito altos, que as tendências de consumo mudaram, e que há um conjunto de circunstâncias que, neste momento, estão a fazer com que esta crise volte. Estamos atentos e queremos ajudar a criar instrumentos, nomeadamente na organização, para que quem produz, transforma e vende esteja sentado à mesma mesa”, disse a governante.

A ministra da Agricultura acredita que esta subcomissão específica para o setor, que envolverá todas as regiões do país, inclusive as autónomas, irá “debater os problemas, mas também as oportunidades para se encontrar soluções”.

Ainda assim, os produtores pediram celeridade à governante, revelando que o setor do leite “está a asfixiar”, e que a manutenção dos preços baixos irá levar “ao fim de várias explorações”.

“Ter ouvido e estar dentro do problema já é um avanço, mas parece-me que o que foi anunciado ainda é muito pouco. Tem de ser fazer mais, e articular com o Governo e tratar com as grandes superfícies o fim dos leilões dos preços baixos, que está a levar à destruição do setor”, desabafou Carlos Neves, secretário-geral da Aprolep – Associação de Produtores de Leite de Portugal.

A associação tem alertado para que a média nacional paga aos agricultores por litro de leite ronda os 30 cêntimos, mas que para as explorações serem sustentáveis os produtores precisam de receber, pelo menos, entre 35 a 36 cêntimos.