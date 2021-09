O ministro das Infraestruturas assinalou esta quinta-feira a partida de Lisboa do “Conecting Europe Express”, um comboio que leva a “expectativa de milhões de cidadãos” quanto ao futuro da ferrovia, a que o Governo promete estar atento.

O comboio que esta quinta-feira parte de Lisboa e viaja por toda a Europa ao longo do próximo mês leva consigo a expectativa de milhões de cidadãos e a mensagem que estamos atentos a ela”, afirmou Pedro Nuno Santos, que falava antes do início da viagem do ‘Conecting Europe Express’, destinada a promover os benefícios do modo de transporte ferroviário.

Esta viagem, organizada no âmbito do ano europeu do transporte ferroviário, tem esta quinta-feira início em Lisboa e termina em Paris, no dia 07 de outubro.

O ministro notou que os cidadãos querem um transporte confortável, que os leve onde precisam de estar, “de forma rápida, barata e com flexibilidade”, que permita mudanças de planos ou acudir a um imprevisto. Já as empresas querem um transporte “barato e fiável”.

Segundo o governante, para dar resposta aos objetivos de transferência modal e, com isso, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, é necessário resolver estas preocupações das empresas e dos utentes.

Sabemos que a Comissão Europeia está a preparar um plano de ação que irá trazer propostas de soluções para muitas destas questões […]. Podem contar com o empenho de Portugal neste trabalho”, garantiu, sublinhando que o comboio não é só um meio de transporte, mas “algo que gere entusiasmo e move pessoas”.

O “Conecting Europe Express” “mais do que um comboio é uma celebração e uma oportunidade de nos juntarmos para colocar [este meio de transporte] no centro da mobilidade”, considerou, por sua vez, a comissária europeia dos transportes, Adina Valean.

Na conferência de imprensa que se seguiu a esta sessão, Pedro Nuno Santos reiterou que está a ser feito um esforço “inquestionável” para melhorar a ferrovia, mas ressalvou que “muitos problemas” vão continuar a existir.

“Estamos longe de ter a melhor rede ferroviária e serviço ferroviário, mas queremos inverter esse estado”, precisou.

O comboio partiu da Gare do Oriente pelas 15h55 e terá a sua primeira paragem na Covilhã.