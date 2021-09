Nos debates políticos, sejam a dois ou a sete, é costume que o incumbente seja o candidato mais atacado. E o primeiro debate a opor os candidatos a Lisboa, que foi transmitido pela SIC, esta quinta-feira à noite, não foi exceção. Com uma nuance: neste confronto, com Fernando Medina a ser criticado por quase todos os lados e a precisar de se justificar sobre o “falhanço rotundo” do seu programa de habitação acessível, teve por vezes a solidariedade do PCP, que se quis colocar como pretendente número 1 aos pelouros que Medina terá de distribuir caso ganhe as eleições, como as sondagens indicam, mas falhe a maioria absoluta.

Neste primeiro debate, houve, por isso, dois pontos a reter: na política, a possibilidade de entendimento PS/PCP; nas políticas, a discussão sobre Habitação, que foi assumida por todos como a maior preocupação para a cidade de Lisboa. Pelo meio, alguns confrontos à direita — com a Iniciativa Liberal a tentar provocar Carlos Moedas, que só quis posicionar-se como adversário de Medina –, alguns candidatos mais apagados, discussões acesas sobre transportes e o aeroporto e momentos de irritação: “Não sei em que planeta andou…”.

O namoro PS/PCP: não houve acordo porque não quiseram…

Primeiro, a política, que começou mesmo por marcar os primeiros minutos de debate. Com a discussão sobre o envio de dados à Rússia a dar poucos frutos — Moedas garantiu que se “demitiria” caso fosse presidente da Câmara, Medina assumiu o erro congratulando-se pelo inquérito interno feito em tempo recorde — PS e PCP tiveram o primeiro momento de pré-negociação em direto.

Foi João Ferreira, candidato da CDU (PCP+PEV), quem deu o primeiro passo: pedindo um “papel mais direto na gestão” da Câmara, ouviu Medina lembrar que isso já podia ter acontecido em 2017 — “no último mandato, não tiveram [pelouros] porque entenderam não ter”. Ferreira ainda diria que essas responsabilidades não se aceitam “incondicionalmente”, mas seriam vários os momentos do debate em que a disponibilidade se notaria — minutos depois, falaria da redução dos preços dos passes sociais e Medina elogiaria a “proposta histórica” do PCP; juntos atacariam o projeto de Carlos Moedas para isentar jovens de IMT na compra de casa.

Se é verdade que foi com o Bloco de Esquerda que o PS governou a câmara nos últimos quatro anos, neste debate os socialistas terão anotado a disponibilidade de mais um potencial parceiro — o resto depende dos resultados das eleições de 26 de setembro.

O “fracasso rotundo” da Habitação

E uma das discussões que marcaram o debate foi precisamente um dos planos para arrendamento acessível que a maioria PS/BE quis pôr em prática nos últimos quatro anos, mas cujos objetivos falhou: o próprio Medina, atacado por ter ficado muito longe do objetivo dos seis mil fogos, assumiu ter “ficado aquém”, mas defendeu-se com a pandemia e os chumbos do Tribunal de Contas — “Não vou poder prometer uma construção fora das regras e que as coisas aconteçam por magia”.

Aqui, todos os adversários estavam de acordo: se Medina garantiu que o objetivo do próximo mandato será “habitação para jovens e classe média”, Moedas atacou o “falhanço” do programa e as “condições desumanas” dos bairros municipais”, Ferreira aproveitou para criticar PS/BE pelo “fracasso rotundo”, e até os parceiros se desentenderam — o BE quer um programa de arrendamento acessível “100% público”, Medina rejeitou o “preconceito ideológico” contra os privados.

Aeroporto: só falta consenso… sobre a solução

Aos ataques sobre a Rússia e sobre a Habitação, Moedas juntou os transportes e a crítica à visão “anti-impositiva” de Medina sobre os carros em Lisboa. Assim que Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal, pediu que deixassem “as empresas explorar a cidade”, de novo se viu uma aliança PS/PCP pronta a disparar: Ferreira pedia mais transportes públicos, Medina acenava em concordância.

Quanto ao aeroporto, uma certeza quase universal — Lisboa tem dificuldades em aguentar o volume de turismo que recebe — mas dúvidas quanto à solução: houve quem defendesse a solução de Alcochete (BE, PCP e Moedas), quem defendesse uma “solução de futuro” fosse em Alcochete ou no Montijo (Medina), quem pedisse aeroporto em Beja (Manuela Gonzaga, do PAN) e quem não tivesse opinião fechada mas pedisse mais “turismo” (Bruno Horta Soares, da Iniciativa Liberal).

Corrupção e “oportunismo político”

O tema da corrupção e transparência na CML foi trazido por Nuno Graciano, candidato do Chega — o antigo vereador do Urbanismo de Medina, Manuel Salgado, está ligado a vários casos em que há suspeitas de corrupção e abuso de poder. Moedas reforçou: “É realmente necessário trabalhar na transparência da CML. A maneira como o Urbanismo é tratado tem de ser completamente mudada”. De Medina, ouviu acusações de “oportunismo político”.

Minutos depois, o atual presidente da CML voltaria a irritar-se com Graciano — no caso, a uma crítica sobre os falhanços na Habitação, Medina disparou: “Não sei em que planeta andou nos últimos anos, mas houve uma pandemia”.

A batalha à direita

Se à esquerda o debate acabou por se resumir a um alinhamento maior entre PS e PCP e a um Bloco de Esquerda a querer marcar as “divergências” com Medina, à direita Moedas concentrou-se na sua posição de challenger, focando as críticas no PS. Nem por isso deixou de ouvir ataques de Horta Soares, concentrado em colher alguns votos à direita: Moedas, defendeu, vai ser penalizado na votação por causa da liderança de Rui Rio.

E Moedas respondeu: não havendo ‘geringonças’ nas autárquicas — porque quem governa as autarquias é mesmo quem é mais votado — a direita não deve dispersar votos nos partidos mais pequenos. Seria um dos candidatos desses partidos, de novo Horta Soares, a marcar o final do debate com um momento inusitado quando quis falar da pandemia: “O último ano e meio foi uma merda”. No Twitter, a frase pegou.