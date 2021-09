À entrada da antiga Central Tejo, em Lisboa, estão 140 blocos de madeira queimada virados para o rio. As peças que estão no centro da instalação têm frases escritas em diferentes línguas (português, ioruba, quimbundo, crioulo, tsuana, inglês e árabe), todas juntas fazem um poema. A estrutura montada é a base de um barco, está virada para o Tejo, como se estivesse pronta a partir. A obra de Grada Kilomba, “O Barco”, marca o início da terceira edição do BoCA – Biennial of Contemporary Arts, bem como o início de uma nova temporada de exposições no MAAT. Às 18h desta sexta-feira, 3 de setembro, acontece a inauguração com uma performance de Kalaf Epalanga, vozes e bailarinos das comunidades da diáspora africana. Existirão mais duas oportunidades para assistir à performance até ao dia 17 de outubro.

Apresentado na manhã desta sexta-feira, com a presença da artista, “O Barco” passa para lá da entrada da Central Tejo e instala-se à beira-rio. Mais do que uma obra num museu, perceciona-se como uma escultura pública, uma instalação e uma performance, tudo junto, que quer fazer parte do espaço comum e obrigar o transeunte, o olheito ocasional ou o interessado atento a pensar. Esta posição é-lhe natural, Grada Kilomba começou a pensar nela quando recebeu um convite para desenvolver um memorial da escravatura para Lisboa. A proposta não foi aceite e, depois, apesar de ter sido abordada com propostas para a construir para museus em Nova Iorque – o recente Amant Art Museum em Brooklyn – ou em Turim, a artista decidiu que teria de inaugurar “O Barco” em Lisboa.