O Contra-Corrente abre a participação aos ouvintes da Rádio Observador, das 10h10 às 11h00. Para dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui

Esta sexta feira queremos saber o que acha da reconfiguração do Museu Romântico do Porto. Este museu, agora chamado Extensão do Romantismo do Museu da Cidade, foi remodelado e foram retiradas quase todas as peças que integravam a colecção exposta. Contra essa reconfiguração, surgiu uma petição pública pela reposição da decoração interior oitocentista do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha no Porto.

Participe no Contra-Corrente ligando para o 910024185. Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.