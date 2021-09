Uma pugilista mexicana de 18 anos morreu após ter passado cinco dias internada num hospital no Canadá, em coma induzido. Jeanette Zapata foi levada para o hospital após um combate na cidade de Montreal, que foi interrompido pelo árbitro no final da quarta ronda depois de a jovem ter desmaiado e ficado inconsciente no ringue, segundo o canal canadiano CBC.

Jeanette Zacarias Zapata Dies Of Head Injuries After Boxing Match https://t.co/ta48id8jkR pic.twitter.com/EAUm1K3DNW — BoxingScene.com (@boxingscene) September 3, 2021

A luta de boxe que ocorreu no sábado à noite, no estádio Jarry Park, contra a canadiana Marie-Pier Houle, foi o primeiro compromisso de Zapata fora do seu país natal. No dia seguinte, a Comissão de álcool, corridas e jogos do estado do Quebec anunciava que iria investigar o combate, mas ressalvava que a desportista tinha passado por todas as provas médicas exigidas antes da luta de sábado — provas que foram realizadas no seguimento da sua anterior derrota por nocaute (golpe que leva ao fim do encontro quando o pugilista fica dez segundos caído), a 15 de maio.

Depois de dois socos seguidos por parte de Pier Houle, durante os quais a proteção dentária foi mesmo arrancada, a jovem caiu e não se levant0u mais, tendo ainda sofrido convulsões. A competidora canadiana tinha-se manifestado preocupada com a situação de Zapata nas redes sociais, lembrando que “o boxe tem os seus riscos e perigos”. “A intenção de ferir gravemente a minha adversária nunca faz parte dos meus planos”, garantiu. Neste momento, as suas redes sociais estão indisponíveis ao público.

Jeanette Zapata, nascida na região de Aguascalientes, México, morreu esta quinta-feira à tarde (hora local, noite em Portugal) no hospital Sacré-Cœur, em Montreal.