Apesar de algumas críticas que admite existirem, principalmente por parte da oposição, Paulo Gonçalves recusa a ideia de que se aproveitou da imagem da mulher para se candidatar à câmara. “A referência era uma perfeita identificação”, insiste o independente que se volta a candidatar nas listas do PS. E o objetivo foi cumprido, diz, já que sente que as pessoas na rua o reconhecem mais agora.

“A ideia dos três cartazes foi dar a conhecer-me por aquilo que eu de facto represento no meu trabalho, para a comunidade, quer como professor, quer como treinador e nesse relacionamento com essa camada mais jovem. O ‘marido da Lara’ surge pela outra questão pela qual eu sou conhecido”, conta ao Observador, ao realçar que é algo habitual em meios menos urbanos.

“Se eu pusesse um cartaz a dizer que era vereador se calhar teria muito menos reconhecimento do que em relação ao ‘marido da Lara’. Porquê? Porque a Lara é muito conhecida no concelho, é funcionária há 20 anos na Câmara Municipal, trabalha na área social, está muito relacionada com a sua atividade profissional e também por ser originária de Óbidos”, argumenta.

Paulo Gonçalves lembra que não é natural de Óbidos, que se mudou para o município em 2002 e, ao contrário da mulher, nunca antes viveu ali antes. Por essa razão muitos o conhecem por ser o “marido da Lara”, é assim que se referem a ele numa “determinada franja da população”.

Paulo Gonçalves quer ser um autarca “perfeitamente normal”

Mais do que isso, o candidato socialista quis ainda contrariar aquilo que diz ser “quase um culto, em Óbidos, em que o presidente de câmara e os vereadores são gente muito importante, de muito difícil acesso, que têm coisas muito importantes para fazer e eu quis demonstrar o contrário”. “O poder local não é mais do que elegermos aqueles que nos representam nos órgãos de decisão, nos quais temos de ter total proximidade”, justifica, frisando que estes cartazes o deixaram mais perto das pessoas.

E diz mais: “Pela primeira vez, sendo eu eleito, o presidente de câmara não vai ser distante, de famílias supostamente eruditas, gente com muita superioridade. Vai ser uma pessoa perfeitamente normal que já os eleitores conheceram noutras funções.”

O candidato à autarquia explica ainda que os cartazes em causa eram únicos, só havia um exemplar de cada, e estiveram apenas três semanas nas ruas de Óbidos. Foram retirados no dia 31 de julho quando a candidatura foi oficialmente apresentada e trocada por cartazes “mais institucionais”.

A campanha acabou por aparecer na página “Tesourinhos das Autárquicas”, onde são partilhados exemplos de campanhas fora do normal, e só aí conta com mais de quatro mil gosto e de 500 partilhas.

Paulos Gonçalves há muitos, mas o marido da Lara é só um! Posted by Tesourinhos das Autárquicas 2021 on Sunday, July 18, 2021

É vereador, mas recusa tomar decisões sobre a mulher

Questionado sobre uma decisão camarária — que surgiu associada à divulgação dos cartazes — em que era proposta a nomeação da técnica Lara Dias como representante do município de Óbidos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para o triénio 2018/2021 e em que Paulo Gonçalves se absteve, o candidato à autarquia explica que aconteceu por “questões éticas” e que acontece sempre que há informações ou decisões sobre a mulher.

“Não estaria impedido [de votar], mas sendo ela minha mulher não queria participar em qualquer decisão ou votação para avaliar as suas características pessoais ou profissionais”, refere ao Observador, frisando que sempre que este tipo de questões vai à câmara de Óbidos não as discute nem participa.

Afastando a ideia de conflito de interesses, Paulo Gonçalves insiste: “Não quis participar da decisão porque aí sim poderia haver conflito de interesses, quis ficar fora da decisão.”

PS tenta recuperar autarquia que liderou 25 anos (e que perdeu há 20)

Em Óbidos, a Câmara Municipal pertence ao PSD há 20 anos, sendo que em 2001 os sociais-democratas roubaram a vitória aos socialistas e nunca mais a cederam. A partir desse momento, o local tornou-se laranja e nunca mais houve uma vitória do PS.

O objetivo de Paulo Gonçalves é recuperar os tempos em que a vila do chocolate — devido ao Festival Internacional de Chocolate que ali se realiza — pertencia ao PS, o que aconteceu desde 1976 até 2001, ano da reviravolta.

Ao contrário das eleições autárquicas, em Óbidos, nas legislativas, PS e PSD dividem o primeiro lugar do pódio taco a taco, sendo que nas últimas eleições venceram os socialistas, com António Costa à frente do partido e do Governo.