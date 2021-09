O mercado global consumiu em Julho 480.506 veículos, entre eléctricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV), o que representa um incremento de 94% face ao mesmo período do ano transacto e, como seria de esperar graças a uma oferta cada vez maior, constitui o melhor mês de sempre para esta classe de veículos.

Os veículos com baterias recarregáveis conquistaram 7,1% do mercado total. Mas, ao contrário do que acontece em Portugal e em outros países europeus, os eléctricos puros lideram confortavelmente a procura, com 4,7% das vendas, à frente dos PHEV (2,4%). Após sete meses em que o mercado mundial registou, no acumulado, 3.039.961 unidades recarregáveis, os analistas prevêem que em 2021 seja ultrapassada, pela primeira vez, a barreira dos 6 milhões de veículos recarregáveis.

O construtor que mais veículos recarregáveis novos colocou no mercado nos primeiros sete meses do ano foi a Tesla, ao comercializar 421.100 unidades (35.020 só em Julho), apesar de ser a única marca a vender exclusivamente eléctricos e não PHEV. Os restantes lugares do top 3 foram conquistados por construtores chineses, a Saic-GM (222.696) e a BYD (198.094). Completam o top 10 a VW (181.784), BMW (152.168), Mercedes (121.669), Saic (110.946), Volvo (105.286), Audi (15.476) e Kia 74.365).

Entre os modelos mais vendidos, o Model 3 da Tesla liderou, com 262.557 unidades, à frente do Wuling Mini EV (212.516), com o Model Y da Tesla a surgir já em 3º lugar, com 153.062 veículos. A seguir, no ranking, surge o VW ID.4 (49.153), Byd Han EV (44.260), Li Xiang One EREV (38.743), Changan Benni EV (37.879), VW ID.3 (36.597), Gac Aion S (35.958) e Hyundai Kauai Electric (35.889).