O golfista português Ricardo Santos falhou esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do DS Automobiles Italian Open, que está a decorrer no traçado (Par 71) do Marco Simone Golf Country Club, em Itália.

O profissional algarvio melhorou a sua exibição na segunda ronda, ao concluir os 18 buracos com uma pancada acima do Par do campo, mas, depois dos 76 “shots” inaugurais, ficou pelo caminho, falhando o “cut” fixado no Par.

Com um agregado de 148 pancadas (+6), Ricardo Santos, de 38 anos, ficou no 116.º lugar do “leaderboard”, liderado pelo australiano Min Woo Lee, que registou voltas de 64 e 68 pancadas, para um total de menos dez, duas de vantagem sobre o quarteto que partilha a segunda posição.